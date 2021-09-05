Дмитрий Шепелев будет вести клон “Однажды в России”

Производство передачи — Comedy Club Production. Премьера — 10 сентября по пятницам вечером. Основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян — руководитель нового проекта рассказал: “Шоу большой страны” — первый совместный проект компании Comedy Club Production с телеканалом “Россия”. У нас мощные креативные и продюсерские ресурсы, мы постоянно и с удовольствием экспериментируем с форматами и стилями. Данный проект дает нам возможность реализовать свой опыт в другом взгляде на юмор и выйти на новую для нас аудиторию”.

Проект ведут Дмитрий Шепелев и Екатерина Скулкина. Шепелев объясняет: “У нас с Катей Скулкиной во время номера есть возможность уходить с площадки, отдыхать, пить чай с сушками. Так вот за прошедшие несколько дней съемок мы так ни разу и не ушли, а оставались в зале и смотрели все номера от начала и до конца, потому что сделаны они весело и классно! В одном из выпусков будет номер, в котором глава семьи сделал в парикмахерской очень яркую стрижку. Когда я возвращаюсь домой к семье после визита к стилисту, чувствую примерно то же самое — надо мной домашние частенько посмеиваются”.