05.09.2021, 22:34
От рака умерла вокалистка Girls Aloud Сара Хардинг. Ей было всего 39 лет(1)
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Вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди. Об этом сообщила в инстаграме мать певицы. Хардинг было 39 лет.
О своем заболевании певица публично объявила год назад. К тому моменту опухоль уже распространилась на другие органы и ткани — позже Хардинг заявляла, что доктора тогда говорили ей, что она “не доживет до следующего Рождества”.
Группа Girls Aloud была создана в 2002 году из участниц реалити-шоу Popstars: The Rivals. Группа выпустила пять альбомов и распалась в 2009 году.
Girls Aloud были одной из наиболее успешных поп-групп в истории Великобритании. Два из их пяти альбомов занимали первые строчки британского чарта, а 21 из 23 синглов попадали в Топ-10.