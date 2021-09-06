И блат не помогал: Ксения Собчак не прошла отбор в “Фабрику звезд”

Собчак подтвердила, что действительно пыталась попасть на “Фабрику звезд”, но не прошла кастинг. А также рассказала о других провальных просмотрах в жизни. Ее пост доступен в Telegram-канале “Кровавая барыня”.

Телезвезда добавила, что в ее жизни было около пяти или шести кастингов, на которых она получила отказ. Журналистка добавила, что “блат” не мог ей помочь успешно проходить просмотры, потому что на тот момент она “в Москве вообще никому не была нужна”.

“Я ходила по кастингам. Получила несколько отказов, прежде чем меня начали приглашать”, — заявила бывшая ведущая “Дома-2”.

Напомним, что в итоге Собчак все же попала на “Фабрику звезд“ — только уже в качестве ведущей на канале Муз-ТВ.