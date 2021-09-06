Азиза разбушевалась после разоблачений в шоу Малахова

“Спасайте себя и свои души, — заявила певица. — Спасайте свои семьи! Меня спасать не надо! Меня никто не спасал, начиная с 91-го года. После трагедии, которая случилась в моей жизни, я осталась одна. Тогда меня почти никто не поддерживал, некоторые коллеги даже объявляли бойкоты. А теперь они кричат: “Азизу надо спасать!”.

“А кто спасать будет? Мила Романиди, которая ко мне неоднозначно относилась еще со времен нашей работы в группе “Садо”? — негодует звезда. — Ира Салтыкова, с которой я вижусь от силы раз в три года? Шаганов, которого я видела один раз в жизни издалека и ни одной песни его не пела? На программе искренними были только Поргина и Довлатова, которые распереживались, видя, что им показывали. Остальные все — лицемеры. Где они были в 91 году, когда меня надо было спасать, поддерживать морально и психологически. Я выжила после тех страшных событий, научилась жить и радоваться жизни. Я осталась человеком, способным понять, простить, полюбить и быть счастливой. Почему меня решили вдруг спасать в самый счастливый период моей жизни?”

“Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю все об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, ее младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю все и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии. Конечно же, я в курсе трагической истории, произошедшей между его биологическим отцом и матерью. Я владею полной исчерпывающей информацией”, — объясняет Азиза.