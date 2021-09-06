Азиза разбушевалась после разоблачений в шоу Малахова(4)
“Спасайте себя и свои души, — заявила певица. — Спасайте свои семьи! Меня спасать не надо! Меня никто не спасал, начиная с 91-го года. После трагедии, которая случилась в моей жизни, я осталась одна. Тогда меня почти никто не поддерживал, некоторые коллеги даже объявляли бойкоты. А теперь они кричат: “Азизу надо спасать!”.
“А кто спасать будет? Мила Романиди, которая ко мне неоднозначно относилась еще со времен нашей работы в группе “Садо”? — негодует звезда. — Ира Салтыкова, с которой я вижусь от силы раз в три года? Шаганов, которого я видела один раз в жизни издалека и ни одной песни его не пела? На программе искренними были только Поргина и Довлатова, которые распереживались, видя, что им показывали. Остальные все — лицемеры. Где они были в 91 году, когда меня надо было спасать, поддерживать морально и психологически. Я выжила после тех страшных событий, научилась жить и радоваться жизни. Я осталась человеком, способным понять, простить, полюбить и быть счастливой. Почему меня решили вдруг спасать в самый счастливый период моей жизни?”
“Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю все об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, ее младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю все и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии. Конечно же, я в курсе трагической истории, произошедшей между его биологическим отцом и матерью. Я владею полной исчерпывающей информацией”, — объясняет Азиза.
Ответила она и на обвинения, брошенные ее свекрови. “Это все неправда. Моя свекровь — уважаемый в Липецке человек, преподаватель физики и математики, дочь известного летчика испытателя Геннадия Соколова. Она покинула Россию, чтобы больше никогда не пересекаться с человеком, который хотел ее убить. Этот мужчина был лишен родительских прав и отправлен в соответствующие места для понесения наказания. Вышел, женился, в новой семье у него родилась дочь. С того злосчастного дня прошло 28 лет”.
По ее словам, о главном кошмаре своей жизни возлюбленный рассказал ей сразу. “14 января 1993 года биологический отец моего мужа решил убить его мать Людмилу после развода. Он нанес ей восемь ножевых ранений. Людмила чудом осталась жива благодаря врачам военного госпиталя, в котором, на ее счастье, в тот день дежурили хирурги. У нее были разорваны легкие, оторвана печень, множественные переломы. Она выжила вопреки всем прогнозам, потому что ей надо было воспитывать своих детей”.
Подробностей о том, что произошло после эфира, добавила подруга Азизы и дизайнер ее свадебного платья Аника Керимова. “Азиза мне рассказала, что ее свекрови Людмиле позвонила нынешняя жена отца Александра и извинялась за то, что участвовала в программе, в которой ее оскорбляли. А Александру позвонила его сводная сестра, которая тоже была в шоке от происходящего”.
Аника уверяет: за эмоциональное состояние Азизы можно не беспокоиться. После выхода программы Малахова певица в депрессию не впала.
“Конечно, Азизу хотели выбить из колеи, нанося удары по ее новой семье, — говорит Аника. — Конечно, главной мишенью была моя подруга. Не могут люди смириться, что человек вышел удачно замуж, что она счастлива. Но Азизу не сломила даже смерть матери. Неужели программа с бывшими соседками ее свекрови сможет это сделать?”