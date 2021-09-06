06.09.2021, 13:30
Сибиряк решил разбогатеть, продав теленка, который самого Киркорова видел!
Фото: Avito
Житель Горно-Алтайска по имени Семен Прасалов выставил на продажу теленка, который, судя по описанию, снимался в Instagram-сторис у российского артиста Филиппа Киркорова. За свой лот мужчина попросил миллион рублей (11500 евро), — пишет Lenta.
Продавец уверяет, что его теленок не только видел Киркорова, но и попал в его объектив, когда тот ехал в отель “Алтай Резорт”. За “звездное” животное мужчина согласен получить вместо денег двухэтажный дом .
“Мошенников и бездельников просьба не беспокоить”, — написал автор объявления. К своему посту он приложил две фотографии. На одной изображен его теленок, а на второй — скриншот из сторис Киркорова.
Денег, может, и не получит, зато уже прославился.