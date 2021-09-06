Сибиряк решил разбогатеть, продав теленка, который самого Киркорова видел!

Продавец уверяет, что его теленок не только видел Киркорова, но и попал в его объектив, когда тот ехал в отель “Алтай Резорт”. За “звездное” животное мужчина согласен получить вместо денег двухэтажный дом .

“Мошенников и бездельников просьба не беспокоить”, — написал автор объявления. К своему посту он приложил две фотографии. На одной изображен его теленок, а на второй — скриншот из сторис Киркорова.

Денег, может, и не получит, зато уже прославился.