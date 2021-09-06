Девушка рэпера Beebilõust жестко отреагировала на новые условия для невакцинированных работников Olerex

Дело в том, что одна из ведущих сетей заправочных станций Эстонии, решила, что для привлечения своих сотрудников к вакцинации они в будущем будут выплачивать только премии и бонусы вакцинированным людям.

“AS Olerex хочет защитить своих сотрудников и клиентов. Olerex является поставщиком жизненно важных услуг — независимо от времени и погоды, мы обязаны держать наши заправочные станции открытыми и предлагать топливо. Невакцинированные люди представляют опасность как для нашей команды, так и для наших клиентов ”, — подтвердила Ärileht генеральный директор Olerex Пирет Миллер.

Миллер объяснила, что пребывание в отпуске по болезни для одного человека является ощутимым дополнительным бременем для коллег и ставит под угрозу способность предоставлять круглосуточные услуги.

“Наша компания создала возможность для сотрудников АЗС ежемесячно получать различные бонусы в дополнение к базовой заработной плате, что дает работникам возможность сознательно увеличивать свой ежемесячный доход”, — сказала Миллер.

Ранее возлюбленная рэпера Beebilõust Ингрид Мянд разместила в социальных сетях фотографию, на которой спросила своих подписчиков, знают ли они кого-нибудь, через кого можно получить паспорт вакцинации, не прибегая к самой вакцинации.

После этого она выставила новую фотографию, где написала: “Инстаграм удалил мою прошлую запись. В любом случае успокойтесь, я хотела посмотреть на реакцию людей, и я это получила. 100+ людей написали, чтобы я поделилась с ними контактами тоже. В течение пяти минут уже появился человек, который был готов поделиться контактом. В целом — мне написали четыре человека. И пару человек разозлились из-за моей просьбы. И я уже переболела, спасибо за внимание.”