У Little Big и Томми Кэша вышел новый клип, от которого может укачать

Сюжет простой: музыканты просыпаются, чистят зубы, завтракают, читают, тусуются у бассейна и поливают всех шампанским. Но все это под непрекращающуюся качку. Если вас укачивает, мы вас предупредили!

Оливер Три и Little Big также объявили о том, что выпустят 30 сентября совместный EP “Welcome To The Internet” (он выйдет на американском лейбле Atlantic Records, на котором записывается Бруно Марс и Cardi B!).