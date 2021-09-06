Самые красивые молочные рисунки на кофе сделал Сильвер Таавет Коллом(1)
По словам эксперта по кофе, завоевавшего титул мастера, он уже за месяц до конкурса говорил своим знакомым, что на этот раз настроен только на победу. “Если в прошлом году я выбыл сразу из первого круга, на этот раз я был лучше подготовлен и постоянно тренировался делать самые разные изображения”, — признался Коллом. “В то же время конкурс был еще и слетом профессионалов, в котором просто очень приятно участвовать”. По мнению победителя, то, что в финале нужно было нарисовать из молока на поверхности кофе, требовало отточенной техники и в то же время должно было хорошо выглядеть.
2-ого места на конкурсе Estonian Latte Art Throwdown 2021 удостоился Георг Лепик (Kiosk 1), 3-ее место получила Элис Рауд (Boba Koda).
По словам координатора конкурса Рихарда Тихасте искусство латте в Эстонии находится на высоте. “На соревнованиях мы увидели настоящий профессионализм, при этом было продемонстрировано достойное отношение к кофе, которое я, будучи кофейным энтузиастом, очень ценю, — добавил Тихасте. — Удивительно, что в Эстонии образовалась такая прослойка мастеров, которые ежедневно развивают культуру кофепития у нас в стране.”
На конкурсе Estonian Latte Art Throwdown 2021, где участники состязались в создании рисунков из молока участники должны были максимально точно и быстро нарисовать на кофе изображение, которое они вытащили. Соревнования строились по методу плей-офф: соревновались парами, лучшие из каждой пары переходили в следующий раунд, пока не остались два последних участника, или финалиста. В финале определился победитель конкурса. В мероприятии приняли участие 16 конкурсантов из Эстонии и Латвии.
Спонсорами конкурса были Brita, Caffeine, Farmi, Paulig, Lavazza, Licor 43 (Tridens), Kalve Coffee Roasters, Sanremo Coffee Machines (Mission Coffee Works) и Profexpo.
Таллиннский фестиваль кофе, который состоялся уже в пятый раз, прошел 3 и 4 сентября на территории Kultuurikatеl. На мероприятии была возможность познакомиться со множеством различных и особых сортов кофе, способами и оборудованием для приготовления кофе. Помимо кофе на фестивале были представлены и другие горячие напитки, такие как чай и какао, также работали заведения уличной еды, уникальная фотовыставка и т.д.
Дополнительная информация: www.tallinncoffeefestival.ee
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