Тармо Кальювеэ – эксперт по кофе, дегустатор с самым тонким вкусом в Эстонии

В прошлом году основатель Surfcafe и эксперт по кофе Кальювеэ занял на этом же конкурсе 8-е место и 2-е место в позапрошлый раз. “Конечно, меня беспокоило, что еще не было первого места, и поэтому я круглый год готовился к этим соревнованиям, — признается обладатель чемпионского титула. — В течение года я старался пробовать как можно больше разных сортов кофе — как хороших, так и посредственных — чтобы расширить палитру своих вкусовых возможностей”. Из 8 проб кофе, поставленных перед мужчиной в финале, победитель угадал целых 6.

2-е место занял Рихард Клейнбергс (Kalve Coffee), 3-е место — Эдгарс Силпутнинс (Paper Mill). Всего в конкурсе приняли участие 15 экспертов, из них 10 из Эстонии и 5 из Латвии.

По словам координатора соревнований Рихарда Тихасте, весь день прошел очень успешно. “Мне очень приятно, что с каждым годом в конкурсе принимают участие все больше и больше экспертов по кофе из Латвии, для которых наше мероприятие является весьма успешным, — говорит Тихасте. — Tallinn Coffee Festival в хорошем смысле объединяет самых фанатичных любителей кофе, которые знают, что такое хороший напиток. Надеюсь, это также расширит вкусовые наслаждения местных любителей кофе”. По словам этого человека, кофе содержит значительно больше “молекул” вкуса, чем, например, вино, и поэтому вкусовые ощущения у экспертов по кофе очень развиты.

Чемпионат Эстонии по каппингу 2021, или конкурс дегустации кофе, заключался в том, что перед каждым конкурсантом в восьми группах ставили по три чашки кофе, в двух содержался один и тот же кофе, в третьей — другой. Используя свои ощущения вкуса и запаха, внимание и опыт участники должны были как можно скорее вычислить отдельный сорт кофе. В результат зачитывалась не только точность, но и скорость.

Спонсорами конкурса были Brita, Caffeine, Farmi, Paulig, Lavazza, Licor 43 (Tridens), Kalve Coffee Roasters, Sanremo Coffee Machines (Mission Coffee Works) и Profexpo.