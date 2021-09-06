Театр “Ванемуйне” и Eesti Kontsert отменяют концерты в честь открытия сезона

После обнаружения позитивного случая значительная часть музыкантов отправлена Департаментом здоровья на самоизоляцию. Поскольку за столь короткий период уведомления найти замену не представляется возможным, концерты в Тарту (3 сентября, “Ванемуйне”), Йыхви (4 сентября, к/з Йыхви) и Таллинне (5 сентября, к/з “Эстония”) решено отменить.

Заявленная на концерте в честь открытия сезона симфония Малера № 2 прозвучит на закрытии сезона:

13 мая 2022 19:00 к/з “Ванемуйне”

14 мая 2022 19:00 к/з “Эстония”

15 мая 2022 17:00 к/з Йыхви

Билеты в честь открытия сезона в Тарту действительны на новую дату: 13 мая 2022, при необходимости выкупаются обратно до 30 сентября. Билеты в честь открытия сезона в Йыхви действительны на новую дату: 15 мая 2022, при необходимости выкупаются обратно до 30 сентября. Возврат билетов по эл.почте: tagasiost@concert.ee, необходимо приложить электронный билет или фото обычного билета, указав расчетный счет. Билеты также принимаются в кассах концертных залов.

Касса театра “Ванемуйне” готова отменять билеты на отмененный в Таллинне 5 сентября концерт на другой концерт в столице — в честь закрытия сезона Eesti Kontsert 14.05.2022, а также предоставить взамен подарочные карты “Ванемуйне” либо выкупить билеты обратно. Просим сообщить о своих пожеланиях в кассу театра не позднее 30 сентября по эл.почте: kassa@vanemuine.ee.