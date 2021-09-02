Завтра в парке Канути открываются очередные “Дни Довлатова в Таллинне”

Продюсер фестиваля, поэт Игорь Котюх находит дату и место открытия символичными: “3 сентября Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет, а парк Канути (часть со стороны моря) утвержден властями города Таллинна как локация, где в скором будущем появится памятник писателю”.

В настоящее время в парке проводится реконструкция освещения, но по договоренности с городскими службами намеченное мероприятие пройдет по плану: для этого будут открыты два боковых входа с противоположной от ЦРК стороны (на схеме отмечены стрелочками).

На открытии фестиваля выступят председатель союза писателей Эстонии Тийт Алексеев, вице-мэр города Таллинна и почетный председатель фестиваля Вадим Белобровцев, а также художественный руководитель фестиваля Елена Скульская. После речей последует мини-концерт студентов театральной студии “Поэтическое содружество” — прозвучат песни на стихи Иосифа Бродского, Евгения Рейна, Давида Самойлова, Булата Окуджавы…