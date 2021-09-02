Завтра в парке Канути открываются очередные “Дни Довлатова в Таллинне”
Продюсер фестиваля, поэт Игорь Котюх находит дату и место открытия символичными: “3 сентября Сергею Довлатову исполнилось бы 80 лет, а парк Канути (часть со стороны моря) утвержден властями города Таллинна как локация, где в скором будущем появится памятник писателю”.
В настоящее время в парке проводится реконструкция освещения, но по договоренности с городскими службами намеченное мероприятие пройдет по плану: для этого будут открыты два боковых входа с противоположной от ЦРК стороны (на схеме отмечены стрелочками).
На открытии фестиваля выступят председатель союза писателей Эстонии Тийт Алексеев, вице-мэр города Таллинна и почетный председатель фестиваля Вадим Белобровцев, а также художественный руководитель фестиваля Елена Скульская. После речей последует мини-концерт студентов театральной студии “Поэтическое содружество” — прозвучат песни на стихи Иосифа Бродского, Евгения Рейна, Давида Самойлова, Булата Окуджавы…
В 19 программа продолжится в нарядном зале Дома писателей (Харью 1). Тут вниманию гостей будет предложено открытие фотовыставки Елены Кузнецовой “Компромисс” и ее лекция “Черно-белая фотография: от гелиографии до нейронных сетей”, а также выступление профессора Калифорнийского университета, старшего научного сотрудника Таллиннского университета Игоря Пильщикова, который расскажет о любимых джазовых композициях Довлатова.
Согласно установленному порядку, все посетители мероприятий, в помещении или под открытым небом, в возрасте от 18 лет, должны предъявлять справку о вакцинации против COVID, выздоровлении от COVID или отрицательные результаты заблаговременно пройденного тестирования (ссылка: https://www.kriis.ee/ru/kultura-i-razvlecheniya)
Полная программа доступна на фб-профиле фестиваля. (ссылка: https://www.facebook.com/Dovlatovi-P%C3%A4evad-Tallinnas-%D0%94%D0%BD%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5-2357765784261684/)
Первые «Дни Довлатова в Таллинне» прошли в 2011 году, нынешний форум – 7-й по счету.