Осенний сезон в Fotografiska открывает выставка мировой звезды Ника Брандта

Ник Брандт родился в 1964 году в Лондоне, Великобритания, в настоящее время проживает в Калифорнии, США. В начале 1990-х он прославился как клипмейкер: среди его работ получившие призы видеоролики “Earth Song” и “Stranger In Moscow” Майкла Джексона и “I Have Nothing” и “I Will Always Love You” Уитни Хьюстон. Видеоформат, однако, не позволил Брандту передать одолевавшие его чувства и любовь к природе, и в 2001 году он осознал, что фотография подходит для этой цели намного лучше.