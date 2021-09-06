Рад бы в монастырь, да выпивка не пускает: Валерий Баринов восхищается Екатериной Васильевой

Валерий Баринов считает, что не всякий может решиться на подобное. Сам Баринов хотел бы уйти в монастырь вслед за Васильевой, но смелости отречься любимой работы, внимания зрителей и выпивки в себе не находит.

Валерий Баринов уверен, что Екатерина Васильева обдумывала свое решение много лет. Почувствовав в себе силу и тягу к служению, она приняла постриг.

Напомним, Екатерина Васильева приняла постриг в конце августа. Теперь она зовется матушкой Василисой. Интересно, что четверть века назад Василева уже уходила в монастырь, однако в служении была недолго и вернулась к мирской жизни — правда, не к такой бурной, как в молодости.