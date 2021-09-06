“Давление за 200, кровь из носа”: Кристина Асмус изматывает себя работой

Артистка написала в своем Instagram, что спит по 16 часов в неделю (т.е. чуть больше 2 часов в сутки) уже много месяцев, давление доходит до 200, в глазах лопнули капилляры, регулярно повышается температура, появилась бессонница, она до сих пор не восстановилась после порванных связок на ноге.

Также ее мучают головные боли, севший голос, диеты. Все это привело к этому, что у нее нарушился цикл и наблюдается задержка уже два месяца, хотя, по словам Асмус, она точно не беременна.

“Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии — ничего не сказать”, — пожаловалась актриса.

Кристина добавила, что ждет конца сентября и трех выходных дней, чтобы лечь в одну из клиник “не в Москве”. Однако у создателей одного из фильмов, как оказалось, были планы на актрису: они категорически настаивали на том, чтобы она потратила свободные дни на съемки, грозя Асмус штрафом и судом в случае отказа.

При этом на артистку, по ее словам, давили еще и моральной ответственностью: мол, она “потопит” кино, а необходимость подлечиться — это якобы только ее прихоть, на которую она должна найти другие дни.

Впрочем, в суд киношники передумали обращаться после того, как артистка потребовала убрать свое имя из титров.

“Но больно очень… Кто там во всем винит “зажравшихся актеров”? Боже, храни российское кино”, — заключила Асмус.