Жена Михаила Ефремова призналась в бедственном положении

“Дети все лето отдыхали, никуда не ездили, потому что нет денег, — вызывающе заявила телевизионщикам супруга Ефремова. — У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!”

Пока Михаил Ефремов “мечет молнии” в колонии, его жене и многодетной матери не до сантиментов: она одна тянет на себе двух дочерей и младшего сына. 49-летняя Кругликова работает сутки напролет. Она звукорежиссер — преподает в ВУЗе и сотрудничает с известными музыкантами. У богатых друзей актера его супруга помощи не просит: “Я гордая. Меня обвиняют в излишней гордости, но я не напрашиваюсь на жалость”.

По словам Дмитрия Диброва, я — “золотые уши России”, — рассказала Софья о своих профессиональных талантах и не без горечи добавила: — Так что жить со мной весело и разговаривать весело. Но, к сожалению, некому…

Близкий друг Ефремова Иван Охлобыстин, который поддерживал актера на суде, очень сочувствует его семье. Но взять на себя финансовый вопрос не может: у самого шестеро детей.

“Софья горбатится на двух работах, — пожалел актер Кругликову в эфире “Ты не поверишь!”. — Наша помощь эпизодична, и с учетом длинного срока Миши все это очень нестабильно. Женщине, которая содержит семью, приходится рассчитывать только на себя…”

При этом Охлобыстин не исключает, что Михаил Олегович помогает близким. Ведь находит же он возможность спонсировать прямо из колонии свою бывшую жену Ксению Качалину, которая много лет не может победить алкоголизм. Экс-супруга живет в центре Москвы в двухкомнатной квартире, не работает, но при этом пьет по-черному.

“Даже оттуда он оказывает ей помощь, не бросает. Потому что там, к сожалению, очень грустная история”, — признался Иван Охлобыстин.

Между тем, всего через несколько дней судьба Михаила Ефремова может круто измениться. Кассационный процесс по делу актера состоится 15 сентября, и защита актера намерена просить о смягчении наказания вплоть до условного срока.