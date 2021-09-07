Настя Ивлеева приоткрыла тайну развода с Элджеем

“Я первая, кто начал говорить о проблеме. Дальше начали разбираться вместе. Со временем поняли, что проблема зарождалась давно. Про слухи, что главная причина развода, что я сильно переросла Элджея и интересы разошлись, скажу вот что. Я не буду мусолить подробности. Не считаю это нужным. Мне было важно дать комментарий вначале. Надо заканчивать красиво. Я по натуре — стремительная, как паровоз. Я очень неусидчивая. Я, конечно, люблю дома отдохнуть с винишком, но мне везде нужно успеть, постоянно куда-то лечу. А Леха замедленный. У него по-другому творчество выстраивается. У музыкантов другая динамика жизни. Когда я была в командировке на “Орле и Решке” по три неделе, эффект скучания нарастал. И когда ты встречаешься с человеком на короткий период, нет возможности разобрать детали, кто куда стремится, кто более медленный. У вас мало время, вам нужно соединиться и классно провести время. А когда я перестала путешествовать и после спешки прибегала домой, мне хотелось чилла. Когда “Решка” закончилось, я бегала здесь, в России. И контраст в отношениях чувствовался. У Лехи другой темпоритм. Наш развод — не вопрос проблем с творчеством и заработком. Мне не важны его деньги. У него с этим все хорошо. Он не неудачник. Он разносторонний. С ним интересно. Сейчас каждый живет свой жизнью”.