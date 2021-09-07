Альфонс Прохор Шаляпин может остаться без наследства от богатой жены

На данный момент Дэвис находится с коронавирусом в местной клинике. Врачи диагностировали у нее 80-процентное поражение легких.

Сейчас предпринимательница находится в коме и на ИВЛ, в крайне тяжелом состоянии. Однако даже в случае летального исхода россиянину не светит стать обладателем ее немалых средств и имущества.

По словам актера Георгия Кирьянова, юридическая фирма супруги специализируется на разводах, отчего до брака Шаляпину было предложено заключить брачный контракт, который составил 150 страниц. Кирьянов был свидетелем со стороны жениха, поэтому настаивает на достоверности информации.

Сам же певец, оставив супругу в США, не забывает о собственном отдыхе и разместил в Сети ролик, в котором развлекается в бассейне. Также СМИ упомянули, что Шаляпин намерен принять участие в съемках шоу в России.

Незадолго до этого СМИ обратили внимание на заявления певца, которые тот неоднократно сделал в соцсетях и интервью. Так, в ответ на упреки в жизни за чужой счет, 37-летний исполнитель признался, что ему “господь посылает”.

“Я создан не для работы, а для счастья, любви, удовольствий и отдыха”, — улыбаясь, заявил певец. Он также считает, что “женщины должны работать”, а мужчины руководить семьей, и призвал прекрасных дам “дружно” идти работать.

В ответ фолловеры указали ему на новый статус, намекнув на бесперспективное будущее. “Что будет, когда ты сам станешь дедушкой? Богатенькие бабушки клевать перестанут”, “Не мужчинка, а содержанка”, — ругают Шаляпина в Сети.