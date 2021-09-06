Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Стало известно, что артист в последнее время испытывал сильную усталость. Он мирно скончался у себя дома, добавил юрист.

Кинодебют актера состоялся в 1957 году в фильме “Мольер”, но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины. Более значительная роль досталась ему в “Будь красива и помалкивай” (1958) с Анри Видалем в главной роли и также дебютировавшим Аленом Делоном. Всемирную известность 26-летнему актёру принесла роль беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара “На последнем дыхании” — одной из ключевых лент мирового кинематографа.

В следующем году Бельмондо упрочил своё реноме, сыграв вместе с Софи Лорен в фильме Витторио Де Сика “Чочара”, за который ей была присуждена американская кинопремия “Оскар”. Свои собственные лучшие роли он сыграл у режиссёров французской “новой волны”: того же Годара (“Женщина есть женщина”, 1961), Луи Маля (“Вор”, 1967), Франсуа Трюффо (“Сирена с „Миссисипи“”, 1969), Клода Шаброля (“Доктор Пополь”, 1972), Алена Рене (“Стависки”, 1974).

Наряду с коммерческими проектами, представляющими французский аналог голливудских боевиков и комедий, в которых Бельмондо предстает в образе неисправимого авантюриста, он создал ряд весьма серьёзных характерных ролей, не все из которых были оценены по достоинству критикой. Так, в фильме “Наследник” (1973) он создал неповторимый образ Барта Корделя, наследника крупного состояния, которому только предстоит узнать причину ссоры между своим отцом и тестем.

В 1974 году он представил публике ещё один характер — Александра Стависки, российского эмигранта еврейского происхождения, авантюриста, вращавшегося в самых высших французских кругах (“Стависки”, 1974).

Персонаж Жосс Бомон из фильма “Профессионал” (1981) также остался одним из самых важных творческих достижений Бельмондо.