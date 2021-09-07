Рижский блогер поставил рекорд в прямом эфире TikTok

На минувшей неделе рижский блогер Андрей Чернуцкий в своем профиле TikTok (@andrejko_epta) поставил рекорд в прямом эфире среди латвийских блогеров, собрав максимальное количество зрителей за два часа эфира, сообщает портал balticevents.info.

Блогер у себя в социальных сетях сказал всем, что идёт рыть яму, пока не будет миллиона подписчиков. В тот же вечер Андрей приступил к делу и в прямом эфире копал целых 2 часа. Эфир за это время посмотрели более 165 тысяч зрителей, собрав 2,6 миллионов “лайков”. Это стало одним из самых масштабных эфиров в латвийском TikTok.

— Я просто хочу поднять настроение всем зрителям. Мы стараемся каждый день ставить опыты на платформе TikTok и популяризировать саму сеть в Латвии. Пробуем как социальные эксперименты, так и затрагиваем юмористическую нишу, так как смех продлевает жизнь. Я копаю, люди смеются и просят, чтобы я показал сколько уже откапал — рассказал Андрей.

Напомним, что Андрей Чернуцкий является участником первого латвийского TikTok-дома “Fam3House”. Сегодня это социальная платформа стремительно заходит на рынок. Множество предприятий и компаний пользуются площадкой для привлечения клиентуры или повышения узнаваемости. К примеру, TikTok был главным спонсором кубка Лиги Европы по футболу и люди со всего мира могли увидеть эксклюзив именно там.