07.09.2021, 12:17
Умер известный художник-постановщик и дизайнер Борис Краснов(4)
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Известный продюсер, художник-постановщик шоу Борис Краснов скончался в ночь на вторник в Москве. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, — скорбит “МК”.
60-летний почетный член Академии художеств умер в центре паллиативной помощи около 1 часа ночи. До этого он перенес сильнейший инсульт и в последнее время был прикован к кровати из-за паралича и поражения мозга.
Краснов был постановщиком “Рождественских встреч” с Аллой Пугачевой, других многочисленных шоу. В 2000 году был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца.
Серьезно его здоровье было подорвано после уголовного дела — Краснова подозревали в рейдерском захвате фирмы, занимавшейся организацией выставок.