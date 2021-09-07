В подарок Mercedes Benz стоимостью более 100 000 евро и скорая помощь: Как отметила 50-летие жена известного бизнесмена

“Это была счастливая случайность, так как меня сразу же после обследования отправили домой”, — рассказывает Эвели о своем падении с лестницы. Падение произошло, когда праздничная вечеринка закончилась и гости разошлись по домам. “Было темно, и я собиралась идти к машине с цветами и подарочными пакетами в руках. Когда я споткнулась на высоких каблуках и упала на лестницу ресторана Tuljak, то ударилась головой. Близкий друг подумал, что мне нужно обратиться в EMO на всякий случай и я согласилась”, — вспоминает Эвели. К счастью, во время пребывания в больнице выяснилось, что сотрясения мозга не было.

Что касается вечеринки, Эвели осталась очень довольна. На вечеринке присутствовало большое количество представителей деловой и политической элиты, а также хорошие друзья Эвели — топ-модель Кармен Педару и мисс Эстония Кристийна Хейнметс-Айгро.

Свой день рождения Эвели запомнила навсегда, потому что была одарена роскошными подарками. Самым ценным из них была новая машина — Mercedes Benz GLE 350d 4Matic Coupe шампанского серого цвета (базовая цена от 85 000 евро до 150 000 евро). “Для большого юбилея нужны большие и красивые подарки, и все подарки исходят от сердца”, — прокомментировал Иоаким. Точную цену он не раскрывает, но упомянул, что ее окончательная стоимость превышает 100 000 евро. Йоаким также организовал для Эвели праздничную вечеринку и хотел сделать ее максимально вкусной и запоминающейся.

Иоаким и Эвели познакомились в 2008 году и поженились шесть лет спустя. В их семье есть дочь и сын.