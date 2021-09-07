07.09.2021, 15:30
ВИДЕО | Индийская невеста не удержалась и полезла в драку с женихом прямо на свадьбе
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На свадьбе в Индии невеста ударила жениха за неприличный, по ее мнению, поступок. На видео, опубликованное в Instagram, обратило внимание BollywoodShaadis News.
Индианка заметила, что во время церемонии жених жевал табак, и пришла в ярость. “Вредные привычки портят человека!” — сказала невеста и со злостью ударила будущего мужа.
Жениху пришлось тотчас же выплюнуть табак на глазах у смеющихся гостей. Никто из родственников и членов семьи не вмешался и не остановил невесту.
Ролик набрал почти 11 тысяч лайков и сотни комментариев. Один из пользователей написал: “О, это и есть настоящая любовь”.
А молодой муж, кажется, начал понимать, во что ввязался…