ВИДЕО | Индийская невеста не удержалась и полезла в драку с женихом прямо на свадьбе

Индианка заметила, что во время церемонии жених жевал табак, и пришла в ярость. “Вредные привычки портят человека!” — сказала невеста и со злостью ударила будущего мужа.

Жениху пришлось тотчас же выплюнуть табак на глазах у смеющихся гостей. Никто из родственников и членов семьи не вмешался и не остановил невесту.

Ролик набрал почти 11 тысяч лайков и сотни комментариев. Один из пользователей написал: “О, это и есть настоящая любовь”.

А молодой муж, кажется, начал понимать, во что ввязался…