ВИДЕО | Внук Михаила Шуфутинского вырос его полной копией, но выбрал рэп

19-летний парень решил пойти по стопам дедушки, но выбрал альтернативный путь. Ной увлёкся рэпом и даже выпустил несколько треков под псевдонимом Westside Gravy. Они смогли завоевать сердца слушателей не только в США, где жил парень, но и в Израиле. Разумеется, знаменитый дедушка тоже помогал внуку в продвижении среди своих российских фанатов.

Парень живёт на два дома — он то проводит долгое время в Калифорнии, США, то уезжает в Хадеру, Израиль. Ной активно ведёт соцсети на двух языках — английском и иврите, но русский парень тоже знает и даже читает на нём рэп.

В Инстаграме внук Шуфутинского поддерживает свой образ хип-хоп-исполнителя, выкладывая стильные фото и демонстрируя обилие тату и украшений. Однако других типичных атрибутов вроде девушек, дорогих машин, пачек денег или наркотиков у рэпера нет, что вызывает у его фанатов уважение.

Правда, Ной пока не определился с имиджем. Сейчас он бреется налысо (возможно, еще и бороду отпустит), а года полтора назад выглядел, как потерянный сын семейства Джексонов: