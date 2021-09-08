08.09.2021, 14:01
Меган Маркл приревновала принца Гарри к спортсменке
Foto: Aspen Valley Polo Club, AP
Британский принц Гарри недавно принял участие в благотворительном матче по поло в Колорадо. Он отправился на мероприятие, а его супруга Меган Маркл осталась присматривать за детьми — дочерью Лилибет и сыном Арчи и вскоре пожалела, — пишет “Обозреватель”.
Герцогиня Сассекская пришла в ярость из-за снимка, который опубликовали на официальной странице клуба в Instagram. На нем изображены члены команды и принц, который обнимает 24-летнюю спортсменку Райли Ганзи, пишет издание New Idea.
“Меган заволновалась, заметив Райли — талантливую, красивую и веселую. А затем узнала, что родители Райли — не последние люди в мире поло. И что они лично знакомы с отцом Гарри — принцем Чарльзом”, — рассказал инсайдер.
Также источник, приближенный к королевской семье, отметил, что такая девушка, как Райли, могла бы всерьез привлечь внимание Гарри. В сети ходили слухи, что Меган Маркл настаивает на переезде из Калифорнии, чтобы принц Гарри не пересекался с молодой девушкой.