Меган Маркл приревновала принца Гарри к спортсменке

Герцогиня Сассекская пришла в ярость из-за снимка, который опубликовали на официальной странице клуба в Instagram. На нем изображены члены команды и принц, который обнимает 24-летнюю спортсменку Райли Ганзи, пишет издание New Idea.

“Меган заволновалась, заметив Райли — талантливую, красивую и веселую. А затем узнала, что родители Райли — не последние люди в мире поло. И что они лично знакомы с отцом Гарри — принцем Чарльзом”, — рассказал инсайдер.

Также источник, приближенный к королевской семье, отметил, что такая девушка, как Райли, могла бы всерьез привлечь внимание Гарри. В сети ходили слухи, что Меган Маркл настаивает на переезде из Калифорнии, чтобы принц Гарри не пересекался с молодой девушкой.