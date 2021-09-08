08.09.2021, 17:15
Энрике Иглесиас хочет уйти со сцены. Почему эту новость считают хорошей?
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Энрике Иглесиас выступил с новым заявлением. Певец сообщил, что завершает свою творческую карьеру. Как объяснил артист, он уже дано задумывается о том, чтобы уйти “на покой”. “Я размышляю на эту тему даже не месяцы, а последние несколько лет. В первый раз я задумался об этом еще в 2015-м!”, — цитирует Иглесиаса издание People.
Как ни странно, фанаты пришли в восторг от этого известия. Правда, скорее, фанаты не Иглесиаса как певца, а фанаты его как мужа Анны Курниковой. А если еще точнее, потенциального мужа. Ведь несмотря на то, что пара уже 20 лет вместе и растит троих детей, официально Энрике и Анна отношения не узаконили.
Многие отмечают, что единственной причиной, удерживавшей артиста от женитьбы на Анне Курниковой, была как раз боязнь потерять значительную часть своих ревнивых фанаток. Но теперь, когда Иглесиас завершит карьеру, ничто больше не будет мешать ему сыграть свадьбу с блондинкой. Поклонники надеются увидеть свадебные фотографии счастливых жениха и невесты.