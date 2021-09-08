Энрике Иглесиас хочет уйти со сцены. Почему эту новость считают хорошей?

Как ни странно, фанаты пришли в восторг от этого известия. Правда, скорее, фанаты не Иглесиаса как певца, а фанаты его как мужа Анны Курниковой. А если еще точнее, потенциального мужа. Ведь несмотря на то, что пара уже 20 лет вместе и растит троих детей, официально Энрике и Анна отношения не узаконили.