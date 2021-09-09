Неутомимый Иван Краско выписался после инсульта и рвется на сцену

К счастью, врачам удалось спасти Ивана Ивановича. Сегодня журналисты сообщили, что артист выписался из больницы и даже намерен выступить на сцене, несмотря на проблемы со здоровьем: у звезды после госпитализации появились проблемы с памятью.

“С речью нормально, но стал кое-что забывать, чего раньше не наблюдалось. Может по несколько раз одно и то же рассказывать. Зрение немного нарушилось боковое — оно у него и так было не очень хорошее”, — говорил директор артиста Вячеслав Смородинов.

Вновь увидеть Краско на подмостках Театра имени Комиссаржевской зрители смогут уже завтра. “Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем “Я вернулся в мой город”, в котором участвует Иван Иванович. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 сентября и будет 10 сентября играть спектакль”, — сообщает пресс-служба.