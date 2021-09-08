Назван несовместимый с кофе продукт

По словам специалиста, тонизирующий напиток не следует сочетать с десертами, отличающиеся высоким содержанием сахара. Дело в том, что такое сочетание чревато резкими колебаниями глюкозы в организме человека. Это, в свою очередь, приводит к диаметрально противоположному от желаемого эффекту: слабости, головокружению и сонливости.