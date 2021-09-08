08.09.2021, 12:00
Назван несовместимый с кофе продукт(5)
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Эксперт в области снижения веса Павел Исанбаев рассказал, какой продукт опасно сочетать с кофе. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам специалиста, тонизирующий напиток не следует сочетать с десертами, отличающиеся высоким содержанием сахара. Дело в том, что такое сочетание чревато резкими колебаниями глюкозы в организме человека. Это, в свою очередь, приводит к диаметрально противоположному от желаемого эффекту: слабости, головокружению и сонливости.
“Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает. Может возникнуть гипогликемия; она проявляется такими симптомами как слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость”, — объяснил эксперт.