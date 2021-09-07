На Евровидение от России предлагают отправить Бузову и Волочкову

Анастасия Волочкова более многих достойна представить Россию на “Евровидении” и имеет все шансы на победу в этом конкурсе. Такое заявление сделал художник и близкий друг эпатажной танцовщицы Никас Сафронов.

“Если Настю правильно подготовить, она выступит не хуже Мадонны, когда вокальный номер будет совмещен с ярчайшей танцевальной композицией. У Волочковой — большой опыт, у нее есть грация, она обладает отличной пластикой. Если ей дать хорошего композитора и учителя по вокалу, она будет выше многих, кто появляется на нашей сцене”, — уверен Сафронов.

При этом ведущая Ольга Бузова в качестве партнерши по сцене Волочковой не нужна — балерина вполне справится и сама, считает художник.

“Бузова и Волочкова — совершенно разные величины. Настя — большая звезда, трудяга. Она много лет проработала в Мариинском театре, потом — в Большом. Танцевала на лучших сценах мира. Она состоялась как личность, потому что с самого детства занималась своей профессией — и не просто занималась, а наравне со взрослыми и признанными артистками вкалывала до седьмого пота”, — заявил Сафронов в эфире Первого канала.

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, тоже уверен в большом потенциале балерины. Если же она еще и объединит усилия с телеведущей Ольгой Бузовой — их дуэту не будет равных на сцене конкурса, считает супруг Валерии.