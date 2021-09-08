Умер Нино Кастельнуово, исполнивший главную роль в фильме “Шербурские зонтики”

Уточняется, что актер скончался после продолжительной болезни, а его похороны будут закрытыми для публики, так как семья “глубоко опечалена потерей дорогого Нино и просит понимания и уединения в этот трудный момент”.

Кастельнуово родился в Лекко 28 октября 1936 года, сниматься в кино начал в 1959 году, сыграв за свою карьеру около 50 киноролей. Также актер выступал на театральной сцене и работал на телевидении. Известно, что в течение многих лет Кастельнуово боролся с глаукомой, из-за которой фактически ослеп.

Международную известность актеру принесла главная роль в музыкальном фильме “Шербурские зонтики”, где его партнершей была знаменитая французская актриса Катрин Денев. Фильм номинировался на “Оскар” и получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. В числе других известных картин с участием Кастельнуово “Рокко и его братья” (1960), “Английский пациент” (1996).