За полторы недели до выборов в Госдуму России Дмитрий Киселев слег с коронавирусом. Совпадение?

По данным авторов Telegram-канала Mash, в начале болезни журналист жаловался на сухой кашель. Кроме того, у него наблюдалась нехватка воздуха и повышенная до 38 градусов температура. Однако Киселев продолжал работать, пока ПЦР-тест не показал положительный результат. Последующие анализы выявили у него двустороннюю пневмонию. Телеведущего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Степень поражения легких составляет 25-50 процентов (КТ-2).

Позже информацию о госпитализации подтвердил и сам Киселев в разговоре с РИА Новости. “Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный”, — заявил телеведущий.

Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы “Вести недели” на канале “Россия-1”. С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства “Россия сегодня”.