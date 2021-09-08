ФОТО | Смело! Певица Мерилин Мялк покрасила волосы в удивительный оттенок

Она выставила свою новую прическу в Инстаграм сторис. “Меня вдохновила моя бывшая кукла Барби, у которой были розовые волосы”, — объяснила певица, у которой был план раскрасить свои локоны уже с детства. “Я бы сказала, что это очень похоже на меня”, — уверена Мялк в своем решении.