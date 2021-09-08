Умер всеми любимый певец Уно Лооп

Уно Лооп родился 31 мая 1930 года в Таллинне, где получил начальное и среднее образование.

Затем учился в Таллиннской музыкальной школе в 1954-1958 годах по специальности “теоретик музыки”. А высшее музыкально-педагогическое образование получил в Таллиннском педагогическом институте в 1975-1980 годах.

В 1959-1961 и 1977-1992 годах работал в Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса учителем истории музыки, пения и игры на гитаре, а в 1980-1990 годах — заведующим отделением джаза.

Долгое время Лооп был солистом эстрадного оркестра Эстонского радио, а в 1961-1965 годах — солистом Эстонского национального филармонического оркестра.

Как исполнитель работал в ансамблях Metronoom, Swing Club и Sinilind, а также состоял в мужском квартете Эстонского радио с Эри Класом, Калью Терасмаа и Арведом Хаугом.

Лооп выступал и записывался со многими другими известными певцами, такими как Георг Отс, Эльс Химма, Хейди Тамме, Хели Саул-Ляэтс, Марью Куут, Тармо Пихлап, Иво Линна и Яак Йоала.

Самые известные песни Лоопа: “Clementine”, “Isad ja pojad”, “Juanita banana”, “Lõke preerias”, “Me pole enam väikesed”, “Mis värvi on armastus”, “Märtsis algas mai”, “Sinilind”, “Su aknast näen”, “Väike neiu”, “Ära koo mu käpikuisse päikest”.