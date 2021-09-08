Шоубиз
08.09.2021, 17:19

Умер всеми любимый певец Уно Лооп

 (9)
ardo kajluvee
После тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался певец, музыкант и педагог Уно Лооп.

Уно Лооп родился 31 мая 1930 года в Таллинне, где получил начальное и среднее образование.

Затем учился в Таллиннской музыкальной школе в 1954-1958 годах по специальности “теоретик музыки”. А высшее музыкально-педагогическое образование получил в Таллиннском педагогическом институте в 1975-1980 годах.

В 1959-1961 и 1977-1992 годах работал в Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса учителем истории музыки, пения и игры на гитаре, а в 1980-1990 годах — заведующим отделением джаза.

Долгое время Лооп был солистом эстрадного оркестра Эстонского радио, а в 1961-1965 годах — солистом Эстонского национального филармонического оркестра.

Как исполнитель работал в ансамблях Metronoom, Swing Club и Sinilind, а также состоял в мужском квартете Эстонского радио с Эри Класом, Калью Терасмаа и Арведом Хаугом.

Лооп выступал и записывался со многими другими известными певцами, такими как Георг Отс, Эльс Химма, Хейди Тамме, Хели Саул-Ляэтс, Марью Куут, Тармо Пихлап, Иво Линна и Яак Йоала.

Самые известные песни Лоопа: “Clementine”, “Isad ja pojad”, “Juanita banana”, “Lõke preerias”, “Me pole enam väikesed”, “Mis värvi on armastus”, “Märtsis algas mai”, “Sinilind”, “Su aknast näen”, “Väike neiu”, “Ära koo mu käpikuisse päikest”.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)