Особенности национального секса разных стран

Строго говоря, любовь “по-итальянски” на практике способна скорее разочаровать, чем вдохновить. Заключается он в том, что женщина разрешает мужчине разместить член в… своей подмышечной впадине. Прижимая руку к телу она же может руководить процессом, регулируя силу давления. Неужели из-за этого “шума из ничего” Челентано рубил дрова в “Укрощении строптивой”?

Прежде, чем соглашаться на занятия любовью “по-гречески”, знайте — мужчина, который вам его предлагает, вовсе не собирается танцевать сиртаки вокруг кровати, кормить вас оливками в процессе, вдохновляясь фильмом “9 с половиной недель” или ублажать эротическим массажем с одноименным маслом. Его манит анальный секс. Название действа имеет отсылку к античности, где среди философов процветала однополая любовь — для юношей было в равной степени позором не иметь как духовного учителя, так и наставника в сексе.

Забудьте о холодной чопорности и историях об англичанах, которые не слишком любят “эти нелепые телодвижения”. “По-английски” вовсе не означает “медленно и печально” — речь идет об интимной близости с элементами садо-мазо, правда, в light-версии, когда ни одному из партнеров не причиняется физическая боль. Вариаций здесь чуть больше, чем в “немецкой версии” — не только “Сейчас я тебя отшлепаю” или “Накажи меня”, но и ролевые игры с элементами подчинения, всевозможные связывания, а также использование “декоративных элементов” — наручников или повязок на глаза для обострения сексуальных ощущений.

Говоря о сексе по-немецки, жители самой страны и иностранцы имеют в виду разные вещи. Местный вариант гораздо “мягче” — для немцев это всего-навсего самая банальная миссионерская поза. Вне Германии секс “по-немецки” обычно означает секс с элементами садо-мазо (шлепанием по ягодицам, разнообразными элементами “наказания” “провинившегося” партнера), а в кругах “продвинутых” БДСМеров он и вовсе считается синонимом к сексу по-английски.

Секс по-шведски

Как ни странно, “по-шведски” вовсе не означает, что в одной постели оказываются трое (четверо и.т.д.). В данном случае мы имеем дело с еще одной эротической иллюзией — зачастую речь идет всего лишь о взаимной мастурбации, при которой обычный половой акт исключен. Впрочем, существует еще одна, более интересная трактовка. Эту методику стоит испробовать тем парам, где у мужчины возникает проблема с эрекцией. Женщина пальцами обхватывает пенис у основания так, чтобы достаточно сильно натянуть кожу и обнажить головку, после чего мужчина начинает фрикции. Таким образом обеспечивается двойной эффект. Во-первых, усиливается трение, за счет этого мужчина быстрее достигает оргазма (поэтому этот прием, как правило, входит в арсенал жриц любви). Во-вторых, благодаря давлению на основание члена усиливается даже слабая эрекция.

Секс по-испански

Он же “испанский массаж”, он же “испанский галстук”, он же “галстук нотариуса” подразумевает наличие хоть какого-то бюста у женщины — между грудями размещается мужское достоинство, далее следуют обычные возвратно-поступательные движения, потому для уменьшения трения стоит заранее нанести на грудь массажное масло (кстати, сам процесс нанесения также может стать интересным дополнением к предварительным ласкам).Если вам кажется, что ваша грудь маловата и не слишком подходит для подобных экзерсисов, не отказывайтесь от эксперимента — просто обхватите ее руками с обеих сторон, приподнимите и сожмите (сделать это легче легкого, просто представьте, что вы делаете то же самое, что обычно делает за вас бюстгальтер пуш-ап).

Секс по-арабски

Чтобы практиковать эту сексуальную практику, которую часто называют еще и “китайской ванной” или “сексом по-персидски”, потребуется теплое (не горячее!) масло, на которое у вас нет аллергии, оптимально оливковое (в крайнем случае — теплая вода). В него мужчина обмакивает пенис перед началом коитуса, чтобы доставить партнерше больше удовольствия (за счет прилива крови к ее половым органам).

Будьте осторожны! Под сексом по-арабски частенько подразумевают и анальный секс.

Секс по-фински

Вовсе не обязательно должен практиковаться в сауне (хотя и такой вариант не исключен, если ни у кого из партнеров нет склонности к повышенному давлению или проблем с сердцем и сосудами). Секс по-фински подразумевает скользящие движения, сродни тем, что мы делаем, когда катаемся на лыжах. Исходное положение: женщина лежит на спине, мужчина опускается на колени между ее ног, поднимает ее ягодицы так, чтобы они расположились на его бедрах, вводит член, наклоняется над партнершей, опираясь на руки, и… начинает гонку, разве что не кричит: “Дайте лыжню!”.