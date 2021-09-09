“Ужас!” Анастасия Вертинская изменилась до неузнаваемости

“Люблю Анастасию, но с пластикой по-моему перебор”, “Ни одну актрису пластические операции не омолодили — все выглядят на свой возраст, только хуже, к тому же полностью теряют свою индивидуальность и естественность, губы лепешки неподвижные… Ужас”, “Как же изуродовала себе лицо Вертинская”, — негодуют в комментариях под выпуском на YouTube.

Впервые Вертинская появилась на экранах, когда ей было 15 лет. Юная Анастасия была настолько хороша собой, что сумела очаровать даже Никиту Сергеевича Михалкова. Пресса называла Вертинскую “советской актрисой с антисоветской внешностью”.

Сейчас Вертинская живет в загородном доме в Подмосковье. Все свое время она посвящает себе, взрослому сыну и четверым внукам.