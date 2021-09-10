Стало известно, что Жан-Поль Бельмондо оставил наследникам

Известно, что кинокомпанию, названную им в честь своей бабушки, легендарный артист основал в 1971 году. За несколько лет студия Бельмондо выпустила более 20 успешных картин. Во многих лентах главные роли исполнял сам актер.

За всю жизнь у французского артиста было множество серьезных отношений, брак он заключал дважды. Отмечается, что два года назад Бельмондо вернулся к своей бывшей возлюбленной — модели Марии Карлос Сотомайор, с которой он встречался с 1980 по 1987 год, однако детей у четы не было. Всего у кинозвезды четверо наследников от разных браков.