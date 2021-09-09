“Это был последний шанс”: врач МакSим рассказал, что спасло певицу от смерти

К аппарату ЭКМО артистку подключили практически сразу после поступления, и именно он был последним шансом для нее.

Медик также добавил, что МакSим действительно поступила в тяжелом состоянии уже подключенная к ИВЛ. Все попытки улучшить плачевное состояние набор стандартных респираторных методов потерпела неудачу.

Именно поэтому было принято решение сменить формат лечения. По сути дела, ЭКМО — это аппарат, заменяющие легкие. На нем она пробыла практически месяц.

“В сосуды кислород не поступал, потому что в сосудах — тромбы. А без кислорода человек жить не может. Аппарат для спасения в такой ситуации называется ЭКМО. Это был последний шанс МакSим”, — объяснила Малышева.

Именно благодаря этому певица открыла глаза спустя месяца и успешно прошла контрольные тест-вопросы.