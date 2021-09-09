09.09.2021, 10:16
Тина Канделаки ушла с “Матч ТВ”(11)
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Телеведущая Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера “Матч ТВ”. Теперь она занимает пост заместителя генерального директора холдинга “Газпром-медиа”. Об этом сообщает Sports.ru.
“Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи”, — прокомментировала Канделаки свое повышение.
Новый замдиректора холдинга отметила, что предложение гендиректора “Газпром-медиа” Александра Жарова стало для нее не меньшим вызовом, чем запуск телеканала “Матч ТВ” в 2015 году. Телеведущая пообещала приложить все силы, чтобы успешно решить возложенные на нее новые задачи.
В пресс-релизе “Газпром-Медиа” сообщается, что бывшую должность Канделаки займет Александр Тащин, который до этого работал главным редактором телеканала.