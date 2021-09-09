Тина Канделаки ушла с “Матч ТВ”

“Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи”, — прокомментировала Канделаки свое повышение.

Новый замдиректора холдинга отметила, что предложение гендиректора “Газпром-медиа” Александра Жарова стало для нее не меньшим вызовом, чем запуск телеканала “Матч ТВ” в 2015 году. Телеведущая пообещала приложить все силы, чтобы успешно решить возложенные на нее новые задачи.