ВИДЕО | “Жизнь не фигня”: уральские зеки записали жизнеутверждающий клип

Ролик начинается с такого диалога веселой и грустной “ромашки”: — Жизнь прекрасна! — Жизнь фигня… — Надо жить! — Хочу завять… Далее депрессивная зек-“ромашка” говорит, что у него много проблем, он устал. Товарищ советует ему попросить у кого-то совета и объясняет, что проблемы есть у всех, а суицид — не решение проблемы. И, конечно, в итоге грустный герой сюжета решает, что он будет жить дальше. “Жизнь — не фигня, она прекрасна!”, — хором заканчивают “цветы”.