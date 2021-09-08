ВИДЕО | “Жизнь не фигня”: уральские зеки записали жизнеутверждающий клип(4)
Ролик начинается с такого диалога веселой и грустной “ромашки”: — Жизнь прекрасна! — Жизнь фигня… — Надо жить! — Хочу завять… Далее депрессивная зек-“ромашка” говорит, что у него много проблем, он устал. Товарищ советует ему попросить у кого-то совета и объясняет, что проблемы есть у всех, а суицид — не решение проблемы. И, конечно, в итоге грустный герой сюжета решает, что он будет жить дальше. “Жизнь — не фигня, она прекрасна!”, — хором заканчивают “цветы”.
А теперь то же самое, но в оригинальном исполнении. Где еще можно встретить сочетание слов "мыслЯ" и "в моменты самых тяжких дум"?
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что ролик записали осужденные ИК-5 в рамках проведения месячной акции “Жизнь” по предотвращению деструктивного поведения осужденных. Ролик заключенные готовили при помощи психологов. Уточняется, что он создан для трансляции по кабельному ТВ, а также — для использования в групповой работе с осужденными, в рамках профилактики деструктивного поведения.