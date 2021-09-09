Инспекция по защите прав детей считает, что скандальному муралу не место на стене рижской школы

Письмо было направлено в министерство среды и регионального развития, министерство благосостояния и министерство образования. К заявлению также приложен ответ Госинспекции по защите прав детей, в котором говорится, что рисунок расположен в неподходящем месте и может вызвать непонимание у детей.

"Данной работе место не на стене образовательного учреждения, - говорится в ответе инспекции, - а в какой-либо художественной галерее, где сам художник может объяснить ее суть и работу могут осмотреть заинтересованные. В конкретном случае у детей выбора нет". Эксперты инспекции также указали, что изображение может вызвать у детей непонимание и, возможно, страх и насмешки в соответствии в возрастными особенностями восприятия (1-5 классы). По мнению специалистов инспекции, стоит учитывать и этический аспект - изображение не предусмотрено для детской аудитории и не соответствует сути образовательного учреждения.

В инспекции считают, что было необходимо выяснить мнение родителей и согласовать размещение рисунка на стене школы. Эксперты также напоминают о Законе о защите прав детей, который запрещает демонстрировать материалы, содержащие жестокость, насилие, эротику и порнографию, угрожающие психическому развитию. В конкретном случае, отмечается в ответе инспекции, нарушений закона не констатировано.

Также специалисты проинформировали родителей, что направила письмо в Рижскую думу, так как вопрос ликвидации художественных объектов находится вне компетенции инспекции по правам детей.

Столичный департамент городского развития в своем ответе пояснил, что не имеет прав на единоличное решение закрасить мурал, так как финансирование было одобрено думской комиссией конкурса финансирования культурных проектов и согласовано с департаментом имущества. Поэтому родители в своем заявлении министерствам просят оценить, соответствует ли результат конкурса заявленным в нем целям.