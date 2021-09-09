ФОТО | Очень пьяные участники, секс и физические домогательства: как это допустят на эстонское ТВ?

Но новое шоу рождает и новых звезд. Можно предсказать большую популярность обанкротившимуся бизнесмену Кевину, который приехал из Пярну, и 19-летней Кароль, с которой у Кевина уже в первую ночь была близость под одеялом.

По сравнению с “Rannamaja”, “Мальчишник“ — это гораздо более продуманное реалити-шоу. По правилам четыре молодых человека могут найти себе на вечер четырех девушек с помощью приложения Tinder. Потом всю компанию помещают в СПА и разрешают пить сколько угодно алкоголя. За всем этим, конечно же, пристально следят камеры.

В конце вечеринки должны сложится пары, которые проведут ночь в номере отеля. Мы можем заранее заспойлерить, что большинство девушек были недовольны молодыми людьми и ни с кем не захотели ложиться в одну кровать, поэтому спали друг с другом.

А молодым людям ничего не оставалось делать, как засыпать по одному. Например, Кальви-Калле уснул на кровати, залитой алкоголем. Многие телезрители удивились, как вообще реалити-шоу, с таким количеством алкоголя допустили на экраны.

Также в реалити-шоу были и случаи оскорбления и насилия девушек, когда Кевин хватал одну из участниц вечеринки за грудь и просил помолчать.

Были и неловкие моменты. Например, когда парни выбирали девушек по фотографиям, то не ожидали, что в реальности девушки выглядят не так привлекательно, как они себя демонстрировали. Видимо, ракурс и фотошоп сделали свое дело.

Так как “Мальчишник” все-таки задумывался как реалити-шоу о любви, то в конце каждой серии есть правило: если парню понравилась девушка, то к 12.00 следующего дня он выйдет к ней в фойе, и они покинут проект вместе. В первом эпизоде сложилась одна пара, во втором — две.

“Мальчишник” — это сериал о реальной жизни, в котором цель участников — найти партнера. Поскольку это формат реальности, это означает, что реальная жизнь находится перед камерами — в чем заключается идея нашего реалити-шоу”, — сказала Аннели Адерманн, менеджер по связям с общественностью TV3.