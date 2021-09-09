ФОТО | “Для себя делал”: Александр Серов продает квартиру в Москве

Свое жилье Серов оценил в 20 миллионов рублей (232 тыс. евро), отметив, что оно вполне достойно этих денег. “Друзья! Я создавал эту квартиру для себя, для своего вдохновения! Надеюсь, что и для кого-то из вас она станет местом для счастливой жизни! Приходите на просмотры и оставайтесь здесь жить! А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие”, — поделился 67-летний исполнитель в личном блоге.