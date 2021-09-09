ФОТО | “Для себя делал”: Александр Серов продает квартиру в Москве
Свое жилье Серов оценил в 20 миллионов рублей (232 тыс. евро), отметив, что оно вполне достойно этих денег. “Друзья! Я создавал эту квартиру для себя, для своего вдохновения! Надеюсь, что и для кого-то из вас она станет местом для счастливой жизни! Приходите на просмотры и оставайтесь здесь жить! А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие”, — поделился 67-летний исполнитель в личном блоге.
В квартире Александра Николаевича просторно, светло и уютно. По всей видимости, артист намерен оставить новым хозяевам и всю мебель.
Подписчики артиста по достоинству оценили звездное жилье. “Спасибо за предложение! У вас очень уютно!”; “Какая прекрасная квартира! Сразу видно — здесь живет творческий человек!”; “Да это же настоящий дворец, как бы не заблудиться здесь!” — отметили пользователи Сети.
По какой причине Серов решился на продажу недвижимости — пока неизвестно. Ясно лишь то, что сейчас исполнитель проживает в загородном доме. С Александром Николаевичем соседствует семья его дочери Мишель.