Главное звездное событие этой осени! 17 сентября состоится концерт Юрия Шатунова!

Любимые песни и новые композиции прозвучат в программе “Не молчи”, погружая зрителей в атмосферу искренности, романтики и первой любви.

Юрий — один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Всё тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви, звучащие перед полными залами восторженной публики. “Белые розы”, “Детство”, “Седая ночь” — без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова. Долгожданные мелодии прозвучат и на этом выступлении.

Юрий также порадует своих поклонников композициями из современного творчества: “А лето цвета”, “Не бойся”, “С Днём Рождения”, “Тет-а-тет” и многими другими хитами, которые не оставят вас равнодушными!

Искренний и открытый, эмоциональный и обаятельный артист щедро делится со зрителями своей энергией и заводит публику с пол-оборота. Приходите на концерт вечно молодой музыки Юрия Шатунова и зажигайте вместе с ним!