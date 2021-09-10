Анастасия Волочкова призналась в интиме за деньги

У заслуженной артистки РФ в YouTube-шоу “ДаДа-НетНет” поинтересовались, правда ли у нее были отношения за деньги. Анастасия не стала увиливать от вопроса.

“У меня такие мужчины были и есть, которые к моим ногам преподносили истинные блага. Для меня это возможность осуществлять мои спектакли, концерты благотворительные. Есть мужчины, которые одаривали меня безумно. Мне было приятно свои романтические отношения с такими мужчинами выстраивать. Да, это так. Почему нет?”Балерина и танцовщица разоткровенничалась о подарках, которые ей преподносили, но упоминать имена обеспеченных кавалеров не стала.

“У меня просто были мужчины такого ранга и масштаба, имена которых я не могу назвать из чувства своего благородства, потому что это известные и успешные люди. Меня яхтами, частными самолетами, украшениями за миллионы долларов не удивить. Я видела практически все”.

Волочкова подчеркнула, что не стыдится своих романов. По ее мнению, злые языки осуждают ее из зависти.

“Просто многие женщины живут: у них недолюбленность, отсутствие сексуальной жизни. Они готовы сами заплатить за секс, а у меня счастливый случай, ведь меня одаривали очень серьезно”.