10.09.2021, 11:01
ФОТО | Идеальное тело в 54 года: нагой Нагиев предлагает секс поклонникам(2)
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Лето уже закончилось, однако звезды продолжают оголяться. На этот раз горячим контентом поделился Дмитрий Нагиев, — восторгается Peopletalk.
54-летний актер опубликовал в Instagram фото, на котором из одежды у звезды остались только бейсболка и ботинки. “Привет, мутные. Выкладываю для тех, кто тоже не видит смысла в контрацепции. Захотите секса — можно начать прямо здесь. И да: живу не богато, поэтому трусы нарисовал”, — подписал откровенный список Дмитрий.
Что скажете? Неплохие ботинки?