ФОТО | Идеальное тело в 54 года: нагой Нагиев предлагает секс поклонникам

54-летний актер опубликовал в Instagram фото, на котором из одежды у звезды остались только бейсболка и ботинки. “Привет, мутные. Выкладываю для тех, кто тоже не видит смысла в контрацепции. Захотите секса — можно начать прямо здесь. И да: живу не богато, поэтому трусы нарисовал”, — подписал откровенный список Дмитрий.