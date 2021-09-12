12.09.2021, 15:01
ВИДЕО | Опубликован первый трейлер новой “Матрицы”. Что в нем обнаружили фанаты?
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В декабре наконец-то выходит “Матрица 4”. За то время, что прошло с третьего фильма, многое изменилось: Киану Ривз отрастил усы и бороду, Кэри-Энн Мосс выглядит уже не юной леди, а Лоуренс Фишберн и вовсе выбыл из каста. Но круче всего изменились создатели франшизы — братья Вачовски. Теперь это сестры. Трейлер новой “Матрицы” вышел в середине недели. Поклонники-аналитики буквально по кадрам разобрали и его и вот что обнаружили…