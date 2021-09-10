Для заваривания чая подходит не любая вода

В результате своей работы физики высшей технической школы Цюриха выяснили, что наилучшими вкусовыми качествами обладает чай , заваренный на воде, которая не проходила процедуры смягчения, предполагающие удаление из воды известняка.

Как оказалось именно благодаря жесткости воды, на поверхности чая образуется пленка, состоящая из летучих веществ. Именно она способствует устранению горечи напитка после заваривания.

“Во многих регионах мира питьевую воду добывают из скважин, расположенных рядом с отложениями известняка, что придает ей горький привкус. Поэтому такую воду обычно смягчают. Мы обнаружили, что эта процедура вредит вкусу чая — если заварить его на максимально мягкой воде, напиток будет горьким из-за отсутствия пленки”, — рассказала Кэролайн Джакомин, один из авторов исследования.