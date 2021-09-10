Пошел по “папиным дочкам”: Павел Прилучный затянул в постель Дарью Мельникову

Раздеваться актерам пришлось не только в фильме, но и для съемок постера к нему. Но оказалось, что оба совершенно не комплексуют по этому поводу. “Ну мы просто разделись, голенькими постояли, снялись. Там сорок человек на площадке, все на тебя смотрят…Нет, конечно, во время съемок фильма были такие эпизоды, когда мы просили людей уйти с площадки. Оставался только режиссер”, — рассказал Прилучный в эфире шоу “Вечерний Ургант” на Первом канале.

Кстати, у Дарьи Мельниковой в фильме есть эротические сцены не только с Павлом, но и с другим коллегой — Евгением Романцовым. С ним актрисе тоже было довольно комфортно работать. “Мне было легко с обоими. Не возникало особых сложностей. Я сейчас снимаюсь еще в нескольких подобных картинах. Как-то нет с этим проблем”, — подчеркнула Мельникова.

Для обоих актеров особенное значение имело то, как будут преподнесены эротические сцены. Так, Прилучный переживал, что эпизоды покажутся кому-то пошлыми и неуместными. Однако создателям фильма удалось вплести пикантные сцены так, что все получилось очень органично.

Теперь поклонникам Прилучного остается только догадываться, как на его объятия с Мельниковой отреагирует нынешняя пассия Мирослава Карпович. Кстати, она почему-то не пришла на премьеру фильма с участием возлюбленного.