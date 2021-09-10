10.09.2021, 09:00
ВИДЕО | Слезы, аплодисменты и музыка из “Профессионала”: Франция простилась с Бельмондо(2)
screenshot - youtube
Немногие знают, что Chi Mai — знаменитая “музыка из “Профессионала“ — была написана аж за 10 лет до выхода фильма и успела прозвучать до него еще в четырех фильмах и сериалах. Но теперь она плотно связана именно с “Профессионалом” и, конечно же, Жаном-Полем Бельмондо, сыгравшим главную роль. Можно было ожидать, что именно она прозвучит на прощании с актером. Она и прозвучала — и как!
Национальная церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо была организована на государственном уровне. Дань уважения актеру отдали президент Эмманюэль Макрон, члены правительства, коллеги, политики и общественные деятели, — пишет РБК.
На прощании присутствовали шесть внуков Бельмондо. Один из них, 27-летний актер Виктор Бельмондо, выступил от имени семьи. “Спасибо, что подарил нам столько радости, — сказал он. — Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим”.
А весь мир смотрит финальную часть прощания — с Chi Mai. По сравнению с оригиналом здесь усилено звучание духовых инструментов — и мелодия стала более торжественной и более трагичной. Пробирает до слез!