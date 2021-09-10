ВИДЕО | Слезы, аплодисменты и музыка из “Профессионала”: Франция простилась с Бельмондо

На прощании присутствовали шесть внуков Бельмондо. Один из них, 27-летний актер Виктор Бельмондо, выступил от имени семьи. “Спасибо, что подарил нам столько радости, — сказал он. — Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим”.