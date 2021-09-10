Умер Веслав Голас — Томек из сериала “Четыре танкиста и собака”

Сообщается, что актер не дожил месяц до своего 91-го дня рождения. В 2020 году Веслав Голас перенес инсульт, после чего у него возникли проблемы с передвижением, и он почти не выходил из дома. Также известно, что в начале сентября у актера случился второй инсульт, после которого он уже не смог оправиться.

Российскому зрителю Голас известен, прежде всего, по роли бойца Томаша Черешняка из польского сериала “Четыре танкиста и собака”, который вышел в прокат в 1966 году и стал очень популярным в СССР.

Веслав Голас родился 9 октября 1930 года в польском городе Кельце в 175 км от Варшавы в семье военного. Его отец был участником сентябрьских боев после вторжения нацистской Германии в Польшу в 1939 году. Позже Голас-старший попал в концлагерь Майданек, где и скончался. Сам же Веслав в возрасте 13 лет стал участником польского сопротивления нацистам “Серые шеренги” и в 1944 году был арестован гестапо. В тюрьме будущий актер подвергался пыткам.

После войны Веслав Голас поступил в Театральную академию Варшавы, которую окончил в 1954 году. При этом Голас стал учеником известного польского актера и театрального педагога Александра Зельверовича, в честь которого было впоследствии названо учебное заведение.

В качестве театрального актера Голас работал в Нижнесилезском театре, а потом в Драматическом и Польском театрах Варшавы.

За свою карьеру Веслав Голас сыграл более чем в 40 фильмах, большая часть из которых снималась в Польше. Среди них драмы “Поколение” и “Эскизы углем”, музыкальная комедия “Зной”, детективный сериал “Капитан Сова идет по следу”, фантастическая комедия “Беспокойный постоялец” и другие. В 1978 году Голас также сыграл в советском историческом фильме “Ярославна, королева Франции” про дочь Ярослава Мудрого, где его партнерами по картине стали актеры Кирилл Лавров, Василий Ливанов и Армен Джигарханян.

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