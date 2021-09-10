Александр Градский госпитализирован с 70% поражения легких

После интенсивного лечения артист пошел на поправку. Через неделю Градского могут выписать.

Александр Градский является одним из основоположников русского рока. Ему 71 год. Является народным артистом РФ и народным артистом Приднестровском молдавской республики. Руководит театром “Градский Холл”. В новом сезоне шоу “Голос” он вновь согласился занять кресло звездного тренера.