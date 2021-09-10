10.09.2021, 18:38
Александр Градский госпитализирован с 70% поражения легких(1)
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Певец, поэт и композитор Александр Градский был госпитализирован в частную клинику в Москве с 70% поражения легких, сообщает источник “МК”.
После интенсивного лечения артист пошел на поправку. Через неделю Градского могут выписать.
Александр Градский является одним из основоположников русского рока. Ему 71 год. Является народным артистом РФ и народным артистом Приднестровском молдавской республики. Руководит театром “Градский Холл”. В новом сезоне шоу “Голос” он вновь согласился занять кресло звездного тренера.